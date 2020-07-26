Тюмень, 26 июля, 2020, 15:10 — ИА Регнум. В Тюменской области за 25 июля подтверждено 98 случаев COVID-19. Такие сведения 26 июля приводит оперштаб.

admtyumen.ru Оздоровительные детские лагеря на территории Тюменской области работают в особом режиме, который предусматривает неукоснительное выполнение целого комплекса противоэпидемических мер

В том числе болезнь обнаружили у семерых детей. С начала пандемии было зарегистрировано 5389 случаев заболевания.

За сутки выписаны по выздоровлению 59 пациентов. А за весь период выздоровели 3910 человек. Умерли 25 человек. А 19 находятся на ИВЛ.