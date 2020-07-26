Калуга, 26 июля, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Мемориальную доску, посвященную герою первой обороны Севастополя контр-адмиралу Михаилу Фёдоровичу Белкину, уроженцу Калужского края, торжественно открыли в Калуге 26 июля, в День Военно-морского флота России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru В Калуге открыли мемориальную доску контр-адмиралу Михаилу Белкину

Мемориальную доску установили на стене здания, построенного на том месте, где ранее стоял дом, принадлежавший семье контр-адмирала Белкина — на Большой Садовой улице, сегодня улице Кирова 11. Дизайн доски разработал в классической традиции мемориальных знаков Севастополя главный архитектор Калуги Алексей Комов. Проект осуществлён городской управой Калуги с участием регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Михаил Белкин родился в калужском сельце Карнеевка 2(14) августа 1824. После учебы в морском корпусе поступил мичманом на Черноморский флот. В 1853 году в звании лейтенанта на корабле «Чесма» Белкин участвовал в Синопском сражении. Батарея, которой командовал офицер Михаил Белкин, взорвала турецкий адмиральский корабль. В 1854−55 году Белкин находился в осаждённом Севастополе, командовал люнетом, который не удалось захватить неприятелю. Михаил Белкин был представлен к награждению орденом Святого Георгия 4-й степени и внесён в Вечный список кавалеров ордена Святого Георгия. Михаил Белкин также был награждён орденами Святой Анны и Святого Станислава 2-й степени с императорской короной и мечами. Имя контр-адмирала Михаила Белкина увековечено в Севастополе установкой обелиска с надписью «Здесь был люнет М.Ф. Белкина».