Санкт-Петербург, 26 июля, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что повышение боеспособности военно-морского флота России будет достигаться благодаря внедрению передовых цифровых технологий и самых эффективных средств обороны. Об этом глава государства сказал сегодня, 26 июля, на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ.

Kremlin.ru Военно-морской парад. Кронштадтский рейд

По словам Путина, широкое внедрение цифровых технологий идет во всех сферах жизни, в том числе и в военно-морском флоте. Благодаря цифровым технологиям флот будет повышать свою боеспособность. Также боеспособность флота повышают самые современные российские образцы вооружений, в частности гиперзвуковое оружие.

«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны», — сказал Владимир Путин.