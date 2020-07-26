Санкт-Петербург, 26 июля, 2020, 12:11 — ИА Регнум. В Петербурге пролётом авиации ВМФ и ВКС завершился Главный военно-морской парад, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Штурмовики Су-25

Впервые над Петербургом пролетел новейший поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200 в сопровождении противолодочных гидросамолетов Бе-12 «Чайка».

Ведущий группы полковник Евгений Кузнецов управлял самолетом, названным в честь гвардии лейтенанта Александра Мамкина, который в апреле 1944 года на самолете Р-5 ценой своей жизни спас 90 маленьких детей Полоцкого детдома с оккупированной врагом территории.

В небе появились противолодочные Ил-38Н «Новелла», Ту-142МК, а также самолёт-топливозаправщик Ил-78 в сопровождении сверхманевренных истребителей Су-30СМ.

Последней в парадном строю стала группа штурмовиков Су-25, которые расцветили небо над Петербургом цветам российского триколора.

А открывал воздушную часть парада прославленный советский штурмовик Ил-2. Самолет пролетел над Сенатской площадью под управлением летчика-испытателя 1 класса Владимира Барсука.

Этот штурмовик с марта 1943 года находился в составе 46 штурмового авиационного полка ВВС Северного флота. Экипаж совершил три боевых вылета на уничтожение позиций ПВО и аэродромов Люфтваффе. В последний вылет был изрешечен пулями, не дотянул до своего аэродрома и сел на лед озера Кривое. Экипаж выбрался из кабины, но под тяжестью лед проломился, и самолет затонул.

Со дна озера его подняли и восстановили энтузиасты в 2012 году.