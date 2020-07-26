Санкт-Петербург, 26 июля, 2020, 12:01 — ИА Регнум. В небе Балтики сформировался парадный строй морской авиации, который в эти минуты проходит над Петербургом в ходе Главного военно-морского парада, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дальние противолодные самолеты Ту-142 и истребители Су-30СМ

Вертолетные группы уже показались в небе над Кронштадтом. Самолеты взлетают с разных аэродромов, но должны соединиться в небе и пройти единым строем.

Среди участников воздушной части парада — многоцелевые вертолеты Ми-8, морские вертолеты Ка-31Р, Ка-29, Ка-27М, самолёт-амфибия Бе-200, самолеты морской авиации Бе-12, истребители Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142МК, бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25.