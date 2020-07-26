Киев, 26 июля, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Договоренности о прекращении огня в Донбассе, достигнутые 22 июля представителями Контактной группы (начнут действовать с 27 июля) продиктованы экономическими «проблемами» России, а также ее «невыгодным» международным положением. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию «Обозреватель», опубликованном 26 июля.

В.С.Білецький Леонид Кравчук

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Мы «видим, что экономика (Росии — ИА REGNUM) страдает, страна находится в очень невыгодном международном положении. Россия имеет целый ряд крупных проблем, которые обостряются и обостряются. Это (продолжение войны в Донбассе — ИА REGNUM) не будет способствовать дальнейшему развитию России — и экономическому, и социальному, и политическому, и дипломатическому. Поэтому, возможно, Россия реально ищет выход из этой ситуации. Шесть лет воевать — это уже очень сложно. И то давление, которое постоянно осуществляется на Россию, ощущается», — отметил Кравчук.

По словам Кравчука, в достижении новых договоренностей по Донбассу очень заметна прямая связь не только с антироссийскими санкциями, «а в целом с отношением к России, с изоляцией». Он отметил, что в данный момент стоит вопрос, о приглашении России в «Большую семерку», а также об участии Российской Федерации в других форматах. В качестве стран, активно выступающих против участия России в данных форматах, он перечислил Польшу, страны Балтии, Канаду и США.

«Они (эти страны — ИА REGNUM) занимают четкую позицию, что с Россией будут отношения тогда, когда она прекратит войну с Украиной», — подытожил он.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, по итогам которого Крым и Донбасс отделились от Киева. Крым в марте 2014 года принял решение воссоединиться с Россией. Против населения Донбасса (фактически против граждан Украины) в апреле 2014 года Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, которая переросла в масштабные боевые действия, повлекшие за собой гибель мирного населения, защитников республик, разрушение инфраструктуры. В мае 2014 года в Донбассе прошел референдум, по результатам которого Донецкая и Луганская народные республики (образованные в апреле 2014 года) провозгласили независимость. Вооруженные силы Украины до сих пор обстреливают территории ДНР и ЛНР. При этом Киев отрицает, что война в Донбассе по факту является гражданской. Украина называет Россию участником войны в Донбассе. РФ не является участницей военных действий в Донбассе. Представитель России является членом Контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе.