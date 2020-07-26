Остин, США, 26 июля, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Американская компания Tesla начала строительные работы на месте будущего завода по производству электромобилей Gigafactory в штате Техас. Об этом сообщает портал Electrek.

DennisM2 Эмблема Tesla

Основатель Tesla бизнесмен Илон Маск объявил о планах по созданию нового завода вблизи города Остин 22 июля. Маск отметил, что на предприятии будут выпускаться электромобили серии Model 3, Model Y, грузовики Tesla Semi и новые пикапы Cybertruck, а общая площадь новой фабрики составит около 800 га.

25 июля с помощью беспилотников энтузиасты осмотрели место будущего завода Tesla. Съёмка показала, что на место уже прибывает тяжёлая техника, которая начинает расчистку площадки. В Tesla рассчитывают запустить первые производственные линии на новой фабрике до конца 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент США Дональд Трамп заявил, что новый завод Tesla в Техасе станет крупнейшим предприятием по производству автомобилей в мире.