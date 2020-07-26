Санкт-Петербург, 26 июля, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российский военно-морской флот справляется со своей задачей и страна гордится его свершениями. Об этом российский лидер сказал сегодня, 26 июля, в ходе Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru На Кронштадтском рейде

«Сегодня мы чествуем защитников морских рубежей отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что военно-морской флот России справляется с поставленными перед ним задачами и вся страна гордится своими военно-морскими силами.

«Военно-морской флот РФ достойно выполняет самые сложные задачи, безупречно служа Отечеству, гордимся их свершениями», — сказал Владимир Путин.