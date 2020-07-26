Берлин, 26 июля, 2020, 11:02 — ИА Регнум. Как минимум семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в Берлине. Об этом 26 июля сообщает немецкая газета Bild.

Автомобиль

По ее данным, происшествие случилось около 7:20 по местному времени (6:20 мск) неподалеку от железнодорожного вокзала, расположенного у Берлинского зоопарка.

Также указывается, что три человека из этого числа пострадали серьезно, а одного из них, зажатого под автомобилем, пришлось реанимировать. Уточняется, что в работах по спасению в настоящее время задействовано 60 сотрудников противопожарной службы и два вертолета.

При этом сообщается, что виновник происшествия задержан полицией и что в настоящее время выясняются причины произошедшего и мотивы совершившего данный наезд водителя.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киевской области столкнулись сразу три транспортных средства — автобус, грузовик и легковой автомобиль, в результате чего погиб один человек.