Донецк, 26 июля, 2020, 10:23 — ИА Регнум. Боевики вооруженных формирований Украины трижды за сутки нарушили режим прекращения огня, сообщили 26 июля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Яковлевка, Спартак, терминал международного аэропорта «Донецк».

ВСУ выпустили по территории Республики 32 боевых припаса: пятнадцать мин из миномета калибра 120 мм, восемь мин из миномета калибра 82 мм, девять гранат из гранатометов РПГ, СПГ. Также украинские боевики вели обстрелы из стрелкового оружия.

Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.

Читайте также: ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Напомним, в предыдущие сутки боевики ВСУ пять раз нарушили перемирие. По территории Донецкой Народной Республики была выпущена 151 единица боевых припасов.

Читайте также: Украинские силовики обстреляли северные пригороды Донецка — СЦКК