Санкт-Петербург, 26 июля, 2020, 10:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин совместно с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Кронштадте на своем катере обходят парадный строй кораблей ВМФ в Финском заливе перед главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге. Кадры обхода катером главы государства строя кораблей 26 июля показал «Первый канал» российского телевидения.

Kremlin.ru Владимир Путин обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде

Также российский президент и министр обороны РФ приветствуют экипажи кораблей, которые будут принимать участие в торжествах по поводу дня ВМФ России. Номер катера верховного главнокомандующего России — 001, на нем подняты штандарт президент РФ и Андреевский флаг.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Кронштадт для участия в торжествах, посвященных Дню Военно-морского флота РФ.