Санкт-Петербург, 26 июля, 2020, 11:43 — ИА Регнум. В центре Петербурга завершилась водная часть Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Ракетный корабль «Великий Устюг» (фото с репетиции парада)

Мимо Адмиралтейской и Дворцовой набережных один за другим прошли корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», большой ракетный катер «Димитровград».

Дарья Драй ИА REGNUM Тральщик «Владимир Емельянов»

Дарья Драй ИА REGNUM Ракетный корабль «Димитровград»

Показали в Петербурге и малый ракетный корабль «Мытищи» — головной корабль серии «Каракурт», который представляет новое поколение ракетных кораблей ВМФ. Он оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия с вертикальными пусковыми установками. Дальность его плавания достигает 2800 морских миль.

За ним вдоль набережной прошли также серийные малые ракетные корабли «Советск» и «Великий Устюг». Последний представляет собой корабль проекта «Буян-М». Его особое покрытие корпуса серьезно сокращает возможности для обнаружения противником в море.

В финале на фарватер Невы вышла группа гидрографических судов ВМФ. Большой катер «Георгий Зима» шестой океанографической экспедиции Балтийского флота под управлением Георгия Макарова пронес флаг Русского географического общества. Оно было основано в 1845 году по высочайшему повелению Николая I, сейчас помогает изучению и охране природного богатства России, животных и птиц.

Завершил парадный строй на Неве большой гидрографический катер «Михаил Казанский» под управлением Василия Рассадкина. Он выполняет съемку рельефа дна высокой точности, что обеспечивает безопасность мореплавания.