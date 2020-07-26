Вашингтон, 26 июля, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Американская компания Apple представит новые смартфоны линейки iPhone 12 8 сентября. Об этом сообщает портал GizChina со ссылкой на отраслевой источник iHacktu.

stefanoost Логотип Apple

По данным портала, осенью 2020 года компания Apple проведёт две презентации новых устройств. Ожидается, что 8 сентября будут представлены смартфоны iPhone 12, умные часы Apple Watch, новые беспроводные зарядные устройства AirPower и планшетные компьютеры iPad.

Вторая презентация должна состояться 27 октября. На этом мероприятии Apple может представить планшет iPad Pro, а также первые ноутбуки MacBook на базе собственных чипов Apple Silicon.

Отмечается, что первое мероприятие будет проходить в формате видеоконференции. Октябрьская презентация может состояться в форме публичного мероприятия, если к этому времени будут смягчены соответствующие ограничения из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

В последние годы компания Apple представляет новые устройства, включая смартфоны iPhone, в сентябре. Однако дату подобное презентации 2020 года в компании не называют. Некоторые эксперты считают, что из-за последствий вспышки коронавирусной инфекции Apple может задержать выход новых устройств на один или два месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Apple объявили о постепенном отказе от процессоров Intel для своих компьютеров в пользу собственных процессоров Apple Silicon на базе архитектуры ARM.