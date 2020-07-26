Санкт-Петербург, 26 июля, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал старт Главному военно-морскому параду в акватории Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Белый президентский катер (фото с репетиции парада)

Перед началом парада Верховный главнокомандующий на президентском катере поприветствовал в Финском заливе экипажи кораблей, которые примут участие в кронштадтской части парада.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов завершил прием докладов командующих флотами в режиме телеконференции и доложил о готовности к проведению парада Верховному главнокомандующему. Батарея пушек Д-44 дала холостой залп от стен Петропавловской крепости.

Глава государства вместе с главкомом ВМФ и министром обороны Сергеем Шойгу взошли на борт катера, на котором обходят строй кораблей, пришвартованных в акватории Невы.

Первым катер президента приблизился к морскому тральщику нового поколения «Александр Обухов». В парадном строю также малый ракетный корабль «Серпухов», корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов» и дизельная подводная лодка «Санкт-Петербург». Моряки отвечают на приветствие Путина троекратным «Ура!».

На трибунах на Адмиралтейской набережной в центре Петербурга за происходящим наблюдают ветераны Великой Отечественной войны и почетные гости. На Ростральных колоннах зажжены факелы, мосты над Невой разведены. Вдоль набережных в парадной форме выстроились расчеты военных учебных заведений ВМФ.

После завершения обхода катер под звуки духового оркестра высадит президента на набережной, где Владимир Путин выступит с обращением.