Вашингтон, 26 июля, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Личную ответственность за задержку в переходе на 7-нанометровый технологический процесс признал генеральный директор корпорации Intel Роберт Свон в интервью CNBC.

JiahuiH Штаб-квартира Intel

23 июля американская компания Intel представила финансовую отчётность. В опубликованных документах говорится, что новые процессоры Intel, изготавливаемые по 7-нм технологическому процессу, выйдут на шесть месяцев позже, чем планировалось ранее.

Таким образом, в продаже компьютеры с 7-нм процессорами от Intel появятся не раньше конца 2022 или начала 2023 года. Между тем, главный конкурент Intel — AMD — уже поставляет производителям 7-нанометровые чипы для персональных компьютеров и игровых устройств. После публикации этой отчётности акции Intel упали 24 июля на 17,1%.

«В конечном счёте, я несу ответственность. Моя работа заключается в том, чтобы ежегодно мы могли предлагать нашим клиентам самые передовые продукты, на которые они только могут рассчитывать», — признал генеральный директор Intel Роберт Свон.

Также он прокомментировал недавнее заявление руководства Apple о постепенном отказе от процессоров Intel. Свон заявил, что Apple останется важным клиентом корпорации в течение, как минимум, следующих двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Intel заявили, что часть новых чипов компании, включая графические процессоры с рабочим названием Ponte Vecchio, будут производиться по контракту на сторонних заводах.