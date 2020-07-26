Одесса, Украина, 26 июля, 2020, 09:44 — ИА Регнум. Губернатор Одесской области Максим Куцый заявил, что очередная попытка поднять танкер Delfi, севший на мель в ноябре 2019 года в районе одесского пляжа «Дельфин», «завершилась неудачей». Об этом глава региона написал 25 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

President.gov.ua Танкер Delfi. Июль 2020

«Буксиры оказались технически неспособными вернуть судно на ровный киль. На сегодня работы подрядной организации завершены», — написал глава Одесской области.

По словам председателя Одесской областной государственной администрации (ОГА), право на ликвидацию этого «лома» с акватории Одессы должна немедленно получить администрация морских портов Украины (АМПУ). Владелец танкера должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ, добавил он. Для этого, по словам губернатора области, 26 июля будет созвана внеочередная экстренная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Одесской областной государственной администрации.

Куцый также пообещал на днях опубликовать совместный с министерством инфраструктуры Украины план подъема судна.

Напомним, вчера, 25 июля, в Одессе в очередной раз пытались поставить затонувший танкер на киль, однако попытка не увенчалась успехом, было порвано два троса.

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4 июля 2020 года, находясь в Одессе и осматривая затонувший танкер, президент Украины Владимир Зеленский потребовал убрать затонувшее судно до 20 июля 2020 года.