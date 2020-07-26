Николаев, Украина, 26 июля, 2020, 09:06 — ИА Регнум. В украинском городе Николаеве группа подростков ночью осквернила Вечный огонь. Видеозапись происходящего была опубликована 25 июля в одном из городских сообществ («h.nikolaen_») в социальной сети Instagram.

Николай Смолянкин Вечный огонь

На видеозаписи видно, как подростки несколько раз тушили и снова поджигали Вечный огонь, а также плевали в него. Также был слышен голос женщины за кадром, которая вызывает полицию, на что подростки ответили ей «а мы не боимся».

Подростки завершили съемку после того, как ими была израсходована последняя спичка и огонь снова был подожжен. Во время съемки видеозаписи, один из фигурантов сказал «Вечный огонь — не вечный».

Глава национальной полиции Николаевской области Сергей Шайхет на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что личности подростков, осквернивших мемориал, установлены. Их было трое. Одному 14 лет, второму 15, самому старшему из них — 17 лет.

«Мотив таких поступков — показать свою смелость и стать известными среди таких же сверстников … Ребята — вы стали известными, и ??? Вы — не стали героями … Герои — это те, чья братская могила находится там, где вы нагадили», — написал Шайхет.

«Лично поинтересовался, кому установлен памятник — отряду из 68-ми морпехов старшего лейтенанта Ольшанского, которые за двое суток отразили 18 атак противника, вывели из строя более 700 гитлеровцев, несколько танков и пушек, посеяли панику в тылу врага, помешали уничтожению порта и элеватора. Погибших десантников похоронили в этой самой братской могиле на берегу Ингула. Каждому из них было присвоено звание Героя!!! И кстати, в те времена много молодых ребят были действительно смелые, и поступали по-геройски…Вечный огонь — останется вечным», — отметил глава национальной полиции Николаевской области.

Сергей Шайхет также опубликовал видеозапись, на которой двое из подростков, осквернивших мемориал, просят прощение за содеянное. Также прощение за поступок сына попросила мать одного из подростков.

В отношении родителей несовершеннолетних подростков составлены протоколы об административном правонарушении по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», а в отношении 17-летнего подростка составлен протокол по статье 173 КУоАП «Мелкое хулиганство».

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Напомним, это не первый случай осквернения данного мемориального комплекса. Так в ноябре 2019 года в Николаеве подростки плевали в Вечный огонь, жарили на нем хлеб и грели ноги.