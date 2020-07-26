На Украине подростки осквернили Вечный огонь
Николаев, Украина, 26 июля, 2020, 09:06 — ИА Регнум. В украинском городе Николаеве группа подростков ночью осквернила Вечный огонь. Видеозапись происходящего была опубликована 25 июля в одном из городских сообществ («h.nikolaen_») в социальной сети Instagram.
На видеозаписи видно, как подростки несколько раз тушили и снова поджигали Вечный огонь, а также плевали в него. Также был слышен голос женщины за кадром, которая вызывает полицию, на что подростки ответили ей «а мы не боимся».
Подростки завершили съемку после того, как ими была израсходована последняя спичка и огонь снова был подожжен. Во время съемки видеозаписи, один из фигурантов сказал «Вечный огонь — не вечный».
Глава национальной полиции Николаевской области Сергей Шайхет на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что личности подростков, осквернивших мемориал, установлены. Их было трое. Одному 14 лет, второму 15, самому старшему из них — 17 лет.
Сергей Шайхет также опубликовал видеозапись, на которой двое из подростков, осквернивших мемориал, просят прощение за содеянное. Также прощение за поступок сына попросила мать одного из подростков.
В отношении родителей несовершеннолетних подростков составлены протоколы об административном правонарушении по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», а в отношении 17-летнего подростка составлен протокол по статье 173 КУоАП «Мелкое хулиганство».
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Напомним, это не первый случай осквернения данного мемориального комплекса. Так в ноябре 2019 года в Николаеве подростки плевали в Вечный огонь, жарили на нем хлеб и грели ноги.