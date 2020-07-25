Луганск, 25 июля, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Населенный пункт Золотое-5, который находится на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), обстреляли украинские силовики. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил 25 июля официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Яков Осадчий.

Lukas Plewnia Миномёт

«Боевики 30-й бригады (ВСУ) … из минометов калибра 120 мм обстреляли населенный пункт Золотое-5, выпустив по жилому кварталу 10 мин», — сказал официальный представитель оборонного ведомства республики.

Осадчий добавил, что в результате обстрела повреждения получили жилой дом, электроподстанция и линия электропередачи (ЛЭП).

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что северные пригороды Донецка подверглись обстрелу со стороны позиций, которые занимают вооруженные силы Украины (ВСУ).

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