Екатеринбург, 25 июля, 2020, 23:26 — ИА Регнум. Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своей команды в финале Кубка России против подмосковных «Химок».

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»Тяжелый кубковый матч, настоящий финал, — сказал наставник сине-бело-голубых, слова которого обнародованы на сайте команды. — К сожалению, не смогли забить в тех моментах, когда должны были… Тяжелейшая игра».

По его словам, футболистам «Зенита» в последнее время пришлось «много играть», поэтому психологическое состояние после победы в чемпионате России тоже было неидеальным.

«Но надо отдать должное «Химкам», которые терпели, ждали своего шанса, — добавил Семак. — … Получился интересный финал».

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля санкт-петербургский «Зенит» стал обладателем Олимп — Кубка России по футболу, обыграв в финале подмосковные «Химки». Встреча, завершившаяся со счетом 1:0, прошла в Екатеринбурге.

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