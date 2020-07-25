Курск, 25 июля, 2020, 21:52 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет разбился при выполнении сельскохозяйственных работ в Курской области. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре

Epp.genproc.gov.ru На месте крушения легкомоторного самолёта. Курская область

Инцидент произошел в субботу, 25 июля, в Пристенском районе. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек (пилот).

«В Пристенском районе Курской области … произошло крушение легкомоторного самолета», — говорится в сообщении.

Проверка по данному факту организована транспортной прокуратурой региона.

Ранее Sky News со ссылкой на свои источники сообщил, что 25 июля в немецком городе Везель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия легкомоторный самолет рухнул на жилой дом.

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