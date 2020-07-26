Киров, Калужская область, 26 июля, 2020, 11:29 — ИА Регнум. В кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Кирове Калужской области 25 июля состоялось торжественное открытие церковно-краеведческого музея «Вера и Верность», посвященного истории православия на кировской земле, а также бюста князя Александра Невского. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru В Кирове Калужской области открыл бюст князя Александра Невского

Кировский храм Александра Невского был открыт для богослужений 130 лет назад в 1890 году. При нём работала церковно-приходская школа. В 1929 году собор был закрыт. Восстановление началось в 1990 году. Значительный вклад в эту работу внесло ЗАО «Кировский стройфарфор» (ныне «Кировская керамика»). За это время в храме были проведены серьезные строительные работы, в том числе переделаны купол и крыша, установлен новый иконостас.

В 1994 году архиепископ Калужский и Боровский Климент совершил освящение центрального престола во имя святого благоверного князя Александра Невского, который за всю жизнь не проиграл ни одного сражения и спустя 117 лет после смерти был причислен к лику святых.