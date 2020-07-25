Керчь, Крым, 25 июля, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля. Об этом сообщил представитель межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Сергей Чернаков.

Владислав Осипов ИА REGNUM В Керченском проливе

«В проливе сохраняется штормовая погода, потому операцию по подъёму бронемашины перенесли на воскресенье», — цитируют его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 июля, одна из трех бронемашин, которые участвовали в патриотической акции «Керченский десант «Дорога мужества», посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, утонула в ходе форсирования Керченского пролива. Экипаж в составе шести человек был эвакуирован.

Читайте также: В Керченском проливе утонула бронемашина