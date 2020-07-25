Выборг, Ленинградская область, 25 июля, 2020, 20:47 — ИА Регнум. На Выборгском судостроительном заводе в субботу, 25 июля, состоялась закладка пограничного сторожевого корабля ледового плавания проекта под шифром «Ермак».

Lenobl.ru Торжественная церемония закладки корабля

Как сообщили в пресс-службе ФСБ России, после постройки этот корабль войдет в состав Пограничной службы и будет нести службу в Арктическом и Дальневосточном регионах.

За основу при строительстве корабля взят проект 23 550 «Арктика», разработанный Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» в интересах ВМФ России. Проект был доработан в соответствии с требованиями Пограничной службы ФСБ России. Срок строительства нового корабля составит порядка четырех лет.

Как сообщил на церемонии закладки корабля первый заместитель директора — руководителя Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, корабль под шифром «Ермак» будет оснащен авиационным комплексом, современным интегрированным навигационно-тактическим комплексом, будет способен доставлять грузы на необорудованное побережье.

«Высокие показатели мореходности и ледовый класс корабля, автономность и современные радиотехнические средства, средства навигации и связи, хорошие бытовые условия, позволят будущему экипажу в любых условиях обстановки решать самые сложные задачи в море», — подчеркнул генерал армии Кулишов.

Он отметил, что потенциал России в Арктике, развивающийся Северный морской путь и растущий интерес иностранных государств к Арктическому региону требуют наращивания корабельной группировки, способной гарантированно обеспечить пограничную безопасность российского государства.