Челябинск, 25 июля, 2020, 20:42 — ИА Регнум. В Челябинской области на выборы в Заксобрание допущены 683 кандидата. Об этом сообщает облизбирком.

Евгений Катышев Челябинская область

По 30 одномандатным округам были выдвинуты 180 кандидатов. Из них 120 прошли регистрацию, в том числе .117 представителей парламентских партий и три самовыдвиженца. Ещё 563 зарегистрированы по единому округу от девяти партий.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в южноуральское Заксобрание пройдут 13 сентября. Предстоит избрать 60 депутатов.