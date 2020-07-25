Саранск, 25 июля, 2020, 20:34 — ИА Регнум. В Мордовии от COVID-19 скончалась 62-летняя фельдшер скорой помощи Анна Ефремова. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«С апреля она работала в составе бригады, которая помогала пациентам с коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось», — подчеркнули в штабе.

Слова соболезнования родным и близким погибшего медика выразил глава республики Владимир Волков.

«Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким. Это тяжелая потеря для всего медицинского сообщества республики, для всех нас», — сказал глава региона. Он добавил, что Анна Павловна был настоящим примером ответственности и трудолюбия для коллег.

В штабе уточнили, что в федеральную статистику летальных случаев в республике эта смерть войдет после окончательного гистологического подтверждения диагноза.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 июля в Мордовии выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 4295 случаев заражения SARS-CoV-2. Полностью выздоровели до настоящего момента 3213 человек, то есть более 74,8% от общего числа выявленных в регионе заражений. 33 человека скончались от последствий заражения коронавирусом.