На выборы в челябинское Заксобрание допустили девять партий
Челябинск, 25 июля, 2020, 18:45 — ИА Регнум. В Челябинской области на выборы депутатов регионального Заксобрания допущены девять партий. Об этом сообщает облизбирком.
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Здание Законодательного Собрания Челябинской области
Среди них «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Партия роста», КПРФ, «Справедливая Россия», «Зелёная альтернатива», «Единая Россия», «За правду» и ЛДПР.
Не смогли получить регистрацию «Яблоко», «Коммунисты России» и «Партия возрождения России». Как сообщало ИА REGNUM, выборы назначены на 13 сентября.