Челябинск, 25 июля, 2020, 18:45 — ИА Регнум. В Челябинской области на выборы депутатов регионального Заксобрания допущены девять партий. Об этом сообщает облизбирком.

Bastiat74 Здание Законодательного Собрания Челябинской области

Среди них «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Партия роста», КПРФ, «Справедливая Россия», «Зелёная альтернатива», «Единая Россия», «За правду» и ЛДПР.

Не смогли получить регистрацию «Яблоко», «Коммунисты России» и «Партия возрождения России». Как сообщало ИА REGNUM, выборы назначены на 13 сентября.