Ростов-на-Дону, 25 июля, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Войска Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил России вернулись в пункты дислокации после выполнения дополнительных задач по проверке боеготовности, сообщили 25 июля в пресс-службе округа.

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Отмечается, что в пункты постоянной дислокации вернулись более 170 механизированных колонн соединений и воинских частей, в том числе более 30 батальонных тактических групп и усиленных рот мотострелковых и танковых частей.

В полевых условиях продолжают выполнять задачи боевой подготовки артиллеристы и ракетчики Южного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проходящих в Рязанской области масштабных командно-штабных учений Воздушно-десантных войск, на аэродромах в Ивановской и Рязанской областях была завершена погрузка в Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России военной и специальной техники десантных подразделений.

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