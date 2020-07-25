Москва, 25 июля, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу столичного Покровского монастыря игумении Феофании продать находящийся в ее собственности автомобиль Mercedes Benz S-класса. Об этом 25 июля сообщил официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда.

Эмблема Mersedes

По его словам, патриарх Кирилл благословил священнослужителей и монашествующих не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы автомобили следует оформлять на обители.

Ранее в СМИ сообщалось, что Феофания приобрела на свое имя Mercedes стоимостью 9,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правящий епископ города Москвы благословил составить списки нуждающихся в материальной помощи священнослужителей и церковнослужителей столичных храмов, ставропигиальных монастырей и их подворий. Меры приняты по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.