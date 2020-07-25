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ОБРАЩЕНИЕ

В начале июля нынешнего года на границах Азербайджанской Республики и Республики Армения произошло обострение противостояния, перешедшее в вооруженные столкновения с применением тяжелой артиллерии и приведшее к человеческим потерям с обеих сторон. В самих республиках под воздействием военной риторики СМИ начались волнения среди гражданского населения, и эти настроения перекинулись на общины и диаспоры азербайджанцев и армян, проживающих в разных странах мира, к сожалению, в том числе и в нашей стране, в России. Вот уже несколько дней продолжаются стычки между представителями молодежи этих народов в крупных городах России.

В Российской Федерации проживает около 400 тыс. представителей талышского народа (граждане и резиденты РФ). Данная конфликтная ситуация непосредственно влияет и на талышей — выходцев из Азербайджанской Республики в первом и втором поколениях. Нашу молодежь подстрекают к конфликту, в социальных сетях некоторые провокаторы напрямую призывают к противозаконным действиям на территории Российской Федерации.

Мы, руководители талышских организаций Российской Федерации, будучи весьма обеспокоены сложившейся ситуацией, просим правоохранительные органы крайне жестко и демонстративно реагировать на призывы провокаторов, а также зачинщиков конфликтов, дабы пресечь всякое дальнейшее развитие межэтнического противостояния на территории нашей страны.