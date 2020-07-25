Копенгаген, 25 июля, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Трубоукладчики не могут приступить к работе по строительству газопровода «Северный поток — 2» из-за нереста трески, сообщает радиостанция NDR Info.

Zserghei Треска

По данным радиостанции, власти Дании запретили любые строительные работы вплоть до конца сентября.

При этом отмечается, что природа сыграла на руку политикам, поскольку 22 июля в Данию с визитом прибыл госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно, планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию.

Отметим, 23 июля Сенат Конгресса США поддержал проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Документ предусматривает новые санкции против строительства газопровода.

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