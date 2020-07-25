Москва, 25 июля, 2020, 16:32 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменено и задержано 16 авиарейсов. Об этом в субботу, 25 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Драй ИА REGNUM В аэропорту

Так, по состоянию на 16:27 мск в аэропорту «Шереметьево» был задержан один рейс, еще семь отменено; в аэропорту «Внуково» было задержано два рейса; в аэропорту «Домодедово» было задержано три рейса, еще три отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее метеорологический центр «Фобос» сообщил, что 25 и 26 июля в Москве столбики термометров поднимутся до отметки +21…+23 °С.

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