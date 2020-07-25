Тюмень, 25 июля, 2020, 16:21 — ИА Регнум. В Тюменской области с начала пандемии умерли 25 пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Последним скончавшимся стал 46-летний мужчина. У него было крайне тяжёлое течение вирусной пневмонии и всё это шло на фоне хронического заболевания.

В оперштабе отмечают: у всех умерших были хронические заболевания. Как сообщало РЕ, за 24 июля в регионе подтвердили 101 случай заражения коронавирусом, а за весь период — 5291.