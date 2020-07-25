Красноярск, 25 июля, 2020, 15:37 — ИА Регнум. По состоянию на 25 июля в Красноярском крае значительно возросло число жителей, у которых выявили заражение новым коронавирусом SARS-CoV-2 — суточная прибавка составила 187 человек. Об этом сообщает оперштаб региона по коронавирусу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Таким образом, всего в крае заражение коронавирусом было выявлено у 12 244, из которых 10 681 человек — выздоровели (в том числе 361 — за последние сутки).

За прошедшие сутки скончались пять пациентов с диагнозом COVID-19, общее число умерших в регионе достигло 305.

В сообщении штаба отмечается также, что в крае за всё время эпидемии было проведено 574 778 тестов на коронавирус (в том числе 7725 — за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 июля в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 12 057 человек. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 300 человек.