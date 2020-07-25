Вашингтон, 25 июля, 2020, 15:26 — ИА Регнум. В Атлантическом океане сформировался первый в 2020 году ураган. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает Национальный центр США по предупреждению об ураганах (NHC).

skeeze Ураган

Первый ураган в новом сезоне получил название «Ханна». Сперва это был тропический шторм, но сейчас он усилился до урагана.

Максимальная скорость ветра в урагане достигает 120 километров в час. Сам ураган движется со скоростью 14 километров в час. В настоящее время он находится юго-восточнее города Корпус-Кристи в штате Техас в США.

В прибрежных районах Техаса уже было объявлено штормовое предупреждение.