За сутки на Украине пресекли три попытки незаконно пересечь границу
Мукачево, Украина, 25 июля, 2020, 15:03 — ИА Регнум. В Закарпатье пограничники задержали трёх человек при попытке незаконно переместить через границу сигареты, сообщили 25 июля в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
В одном случае контрабандисты, услышав приближение патруля, бросили на берегу реки Тиса, по которой проходит граница между Украиной и Румынией, три пакета с 1,4 тыс. пачек сигарет внутри, рассказали в пресс-службе.
В ходе совместной операции пограничников Украины и Румынии были задержаны два гражданина Украины, которых подозревают в попытке переправить в Румынию четыре пакета с сигаретами, сказано в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-румынской границе задержали грузовик, в бензобаке которого пограничники обнаружили партию контрабандного янтаря.
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