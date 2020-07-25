Киев, 25 июля, 2020, 13:49 — ИА Регнум. По состоянию на 25 июля в рядах Вооружённых сил Украины коронавирусной пневмонией болеет 155 человек, заявили в пресс-службе Медицинских сил ВСУ.

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За минувшие сутки среди украинских силовиков обнаружили десять новых случаев заражения, отметили в пресс-службе.

«Всего за время пандемии выздоровели 566 человек, летальных исходов — пять. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 410 человек», — сказано в сообщении.

Напомним, в течение суток 24 июля на Украине выявили более 1,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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