Оттава, 25 июля, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Проект детского сериала «Щенячий патруль» не закрыт, несмотря на предположения, сделанные пресс-секретарём Белого дома Кейли Макинани. Об этом 25 июля сообщил портал Screen Rant.

Цитата из т/с «Щенячий патруль». реж Чарльз Е. Бастьен, Джэми Уитни. 2013-2020. Канада

«Не стоит беспокоиться. «Щенячий патруль» не был отменён», — написали создатели шоу на своей странице в Twitter. Они также сообщили, что полнометражный фильм выйдет в 2021 году, как и было запланировано ранее.

https://twitter.com/pawpatrol/status/1286758670009864192

История началась с того, что после закрытия проектов сериалов про полицейских Brooklyn Nine-Nine, «Полицейские» и Live PD некоторые пользователи сети, возможно в шутку, стали призывать закрыть детское анимационное шоу.

Претензии состояли в том, что в «Щенячем патруле» в образе полицейского представлена овчарка Чейз. Сенатор США Тед Круз воспринял это всерьёз и обратил внимание на происходящее, а позже Кейли Макинани во время очередной пресс-конференции предположила, что сериал был закрыт, так же, как и другие шоу.