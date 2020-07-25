Пермь, 25 июля, 2020, 13:10 — ИА Регнум. В Пермском крае за 24 июля подтвердили 75 новых случаев COVID-19. Об этом 25 июля сообщает краевой оперштаб.

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36 находятся в больницах, а 39 лечатся дома. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 5429.

Среди 75 пациентов 39 женщин, 26 мужчин и десять детей (пять девочек и пять мальчиков). 15 з них — в возрасте старше 75 лет. В оперштабе утверждают, что все вновь выявленные граждане были давно изолированы.