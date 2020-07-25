Пекин, 25 июля, 2020, 13:09 — ИА Регнум. На долю китайской компании Huawei и её суббренда Honor пришлось 40,2% от общего объёма поставок смартфонов Китае в первой половине 2020 года. Об этом сообщает портал cnTechPost со ссылкой на отчёт компании CINNO Research.

Kārlis Dambrāns Huawei

По оценкам экспертов, в первом полугодии в Китае было поставлено 140 млн смартфонов, что на 24,7% ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Падение поставок объясняется последствиями вспышки новой коронавирусной инфекции, включая падение спроса и замедление производства.

За первые шесть месяцев 2020 года компания Huawei продала в Китае около 58 млн смартфонов, закрепив лидерство на внутреннем рынке. В первом полугодии 2019 года доля Huawei в общем объёме поставок смартфонов в Китае составляла 35,3%.

Второе и третье место по поставкам смартфонов в Китае также заняли местные компании Vivo и Oppo с долями рынка 16,1% и 15,6% соответственно. Замкнули пятёрку крупнейших поставщиков смартфонов в Китае американская компания Apple (доля рынка 11,8%) и китайская Xiaomi (10,3%).

Напомним, в мае 2019 года правительство США запретило американским компаниям сотрудничать с Huawei без получения специальной лицензии. Из-за этого китайская компания потеряла возможность выпускать смартфоны с предустановленными сервисами от Google, что привело к снижению поставок на международных рынках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года правительство США расширило санкции в отношении Huawei. Новые ограничения предусматривают запрет на поставки Huawei любых электронных компонентов, произведённых международными компаниями с использованием американских технологий.