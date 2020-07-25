Вашингтон, 25 июля, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Представители украинского государственного банка «Приватбанк» подали иск против бывших владельцев — бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщило 24 июля «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

Иск был подан в суд американского штата Делавэр. Его инициаторы утверждают, что прежние владельцы банка легализовали в США $660 млн через группу американских компаний Optima и ещё $100 млн через другие компании, отметили журналисты.

Ещё $86 млн Коломойский и Боголюбов якобы «отмыли» в период с 2008 по 2010 годы, выведя деньги на оффшорные счета российского банка «Ренессанс-капитал», сказано в материале.

Авторы иска утверждают, что бизнесмены, благодаря фиктивным займам, полученным в «Приватбанке», скупили американские активы — недвижимость и сталелитейные компании.

«Эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций», — утверждают в издании.

Как сообщало издание «Информатор», в первом квартале 2020 года Федеральное бюро расследований (ФБР) США выдало ордер на арест Коломойского. В США его подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путём.