Керчь, Крым, 25 июля, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Заплыв бронированых автомобилей через Керченский пролив в рамках акции «Керченский десант «Дорога мужества» начался с чрезвычайного происшествия. Об этом ИА REGNUM заявил пресс-секретарь Военно-техническое общества Андрей Коннов.

Военно-техническое общество Акция «Керченский десант «Дорога мужества»

«После прохождения отрезка примерно в пять километров. Автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне примерно, вышел на отрезок, где сильное течение. Последнее вызвано неоднородными перепадами глубины именно в этом месте. На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены. То есть ветер оказался сильнее чем мы ожидали. Таким образом вода стала поступать в автомобиль. Штатные системы автомобиля работали. Помпы установленные в автомобиле начали выкачивать воду, но система не справлялась, вода прибывала быстро», — сказал Коннов.

По его словам, благодаря оперативным действиям МЧС удалось оперативно эвакуировать весь экипаж в количестве пяти человек. Угрозы жизни этим людям не было так как рядом находился катер и после того как был эвакуирован последний член экипажа шла борьба за спасение БРДМ-2, однако спасти машину не удалось.

«Акция на данный момент совершилась акция в Тамане у памятника Пушки в память советским десантникам погибшим в 1943—1944 на водах Керченского пролива в борьбе за Крым», — отметил Коннов.