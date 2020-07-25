Жителя Узбекистана оштрафовали за попытку продать полкилограмма ртути
Бухара, Узбекистан, 25 июля, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Житель Бухарской области Узбекистана пытался незаконно реализовать 540 граммов ртути. Об этом 25 июля сообщают Вести. uz со ссылкой на правоохранительные органы.
(сс) Wilco Oelen
Ртуть в колбе
По информации источника, житель области пытался продать ртуть условному покупателю. Его задержали с поличным возле его дома в ходе следственно-оперативного мероприятия.
Согласно решению суда, злоумышленник был оштрафован, а опасное вещество — изъято.
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