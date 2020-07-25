Ташкент, 25 июля, 2020, 11:48 — ИА Регнум. По предварительным данным в январе-июне 2020 года общий совокупный доход населения Узбекистана достиг 176 трлн сум (примерно $17,2 млрд). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 24 июля государственным комитетом статистики Узбекистана.

Christopher Rose Базар в Ташкенте

Согласно предварительным подсчетам, номинальные темпы роста совокупного дохода населения республики в указанный период составляют 115,8%, а реальные — 101,5%.

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Совокупный доход на душу населения составляет 5,2 млн сум ($509 тыс). Номинальные темпы роста совокупного дохода на душу населения составили 113,5%, реальные — 99,6%.

Выше среднего значения по стране среднедушевой номинальный совокупный доход зафиксирован в Ташкенте (10 532,8 тыс сум), Навоийской области (8 308,3 тыс сум), Бухарской области (6 465,4 тыс сум) и в Ташкентской области (5 581,5 тыс сум).

Наименьший показатель среднедушевого номинального совокупного дохода населения отмечен в Республике Каракалпакстан (3 853,9 тыс сум), в Наманганской области (3 921,5 тыс сум) и в Ферганской области (4 008,2 тыс сум).

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Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2020 года внешнеторговый оборот Узбекистана сократился на 18%.