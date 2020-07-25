В WhatsApp работают над поддержкой учётной записи на нескольких устройствах
Вашингтон, 25 июля, 2020, 10:05 — ИА Регнум. Последняя тестовая версия мессенджера WhatsApp показывает, что в компании работают над возможностью использования одной учётной записи на нескольких смартфонах или компьютерах одновременно. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Программный код, свидетельствующий о работе над этой функцией, был обнаружен в тестовой версии WhatsApp
В текущем виде эта функция позволит использовать одну учётную запись на четырёх устройствах. Однако функция ещё находится в стадии разработки, поэтому количество устройств может быть изменено.
Также в версии WhatsApp
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в мессенджере WhatsApp максимальное количество участников группового видеозвонка было увеличено с четырёх до восьми человек.