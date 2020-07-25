Москва, 25 июля, 2020, 10:01 — ИА Регнум. Российский бюджет ежегодно теряет порядка 58 млрд рублей из-за налоговых преступлений. Об этом в интервью РИА Новости заявила заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.

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По ее словам, в период с 2016 по 2019 год объем налоговых преступлений находится примерно на одном уровне — фиксируется лишь незначительное снижение.

«По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 миллиардов рублей», — рассказала Леоненко.

Стоит отметить, что, по данным Министерства внутренних дел России, в 2019 году ущерб от экономических преступлений составил 447,2 млрд рублей. Из них ущерб от правонарушений в налоговой сфере составляет 85,2 млрд рублей.