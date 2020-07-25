Киев, 25 июля, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева закрыл дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского, который якобы не задекларировал изменения имущественного состояния, сообщил 24 июля «Интерфакс-Украина» со ссылкой на реестр судебных решений.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Суд постановил закрыть производство в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

«Суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины на время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении, и он не может быть привлечён к административной ответственности», — сказано в тексте решения.

Дело против Зеленского было возбуждено по инициативе главы Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Украины Александра Новикова. Ранее сам Зеленский заявил, что нарушил закон, не указав в декларации доход, полученный благодаря украинским облигациям внутреннего займа (ОВГЗ)