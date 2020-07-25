Барнаул, 25 июля, 2020, 09:07 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Только за последние сутки, 24 июля, по данным регионального штаба, выявлено 138 новых носителей SARS-CoV-2, а их общее число составляет уже 8391 человек. Не обошлось без новых смертельных случаев. За последние сутки скончались семеро пациентов с коронавирусом, один из них — от COVID-19.

Всилий Максимов. Больной муж

Из общего числа проходящих лечение 1604 больны внебольничной пневмонией (плюс 66 за сутки), 2977 — ОРВИ (плюс 46 пациентов за сутки). Тяжелобольных на сегодня — 106, на аппарате ИВЛ 41 пациент.

Скончались за весь период 186 человек, выздоровели 6313 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 июля, в Алтайском крае среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано рекордное суточное число летальных случаев — скончались сразу девять носителей SARS-CoV-2, двое из них — непосредственно от COVID-19.