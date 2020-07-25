Вашингтон, 25 июля, 2020, 05:20 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек был убит и еще один ранен в результате стрельбы на авиабазе ВВС США «Херлберт-Филд» в американском штате Флорида, 24 июля сообщает командир 1-го авиакрыла военной части на странице в Facebook.

BenjaminNelan Стрельба

По словам военнослужащего, речь идет «внутренних вооруженных беспорядках».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря на авиабазе «Пенсакола» в штате Флорида саудовский военнослужащий открыл стрельбу по окружающим. В ходе инцидента было убито четверо человек и еще восемь получили ранения.