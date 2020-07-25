Якутск, 25 июля, 2020, 03:59 — ИА Регнум. В Якутии за прошедшие сутки площадь лесных пожаров уменьшилась на 80 528 га благодаря ликвидации нескольких очагов. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

14.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара в Якутии

В сообщении ведомства отмечается, что уменьшение площади пожаров произошло «за счёт ликвидации очагов в зоне контроля Алданского, Верхоянского, Кобяйского, Момского, Среднеколымского, Таттинского, Усть-Алданского и Томпонского районов, где зарегистрирован 61 очаг природных пожаров».

По словам начальника регионального ГУ МЧС России Павла Гарина, ведомством были своевременно выполнены «все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов».

В настоящее время по данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 80 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 261,8 га. Площадь активного горения достигает 392,8 га. Всего за сутки возникло 20 новых пожаров и 21 пожар был ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки на территории России было ликвидировано 70 лесных пожаров на общей площади 13 058 га. Всего в настоящее время в России насчитывается 148 лесных пожаров на общей площади 33 397 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

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