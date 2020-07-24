Вашингтон, 25 июля, 2020, 02:32 — ИА Регнум. Создать с Россией специальную линию связи во избежание конфликтов в космосе предложили в США, об этом 24 июля сообщил журналистам помощник американского госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна

«У нашего оператора должна быть возможность связаться с их оператором по мере того, как возникают потенциальные проблемы и может произойти недопонимание», — сказал он.

Инициативу США Форд объяснил тем, что Россия в последнее время якобы делает на орбите «странные и опасные вещи». По его словам, вопрос о создании такой линии будет обсуждаться в Вене 27 июля в формате двусторонних консультаций.

Ранее, напомним, космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия.